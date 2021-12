Genoa, brutte notizie dall'infermeria: si ferma Rovella per una lesione muscolare alla coscia destra

di Alessandro Gardella

Tempi di recupero da valutare nelle prossime settimane, meno grave Sturaro alle prese con un affaticamento al bicipite femorale della coscia sinistra

Piove sul bagnato in casa Genoa, ancora alle prese con problemi fisici: questa volta a fermarsi sono Nicolò Rovella e Stefano Sturaro, entrambi alle prese con infortuni muscolari al termine della gara contro il Milan. Gli esiti strumentali ai quali si sono sottoposti nella mattinata di venerdì hanno evidenziato una lesione distrattiva del retto femorale destro per il giovane centrocampista, mentre per l'ex Juventus si tratta di affaticamento al bicipite femorale sinistro.

Sia Rovella che Sturaro non saranno dunque a disposizione di Shevchenko per la sfida di domenica sera all'Allianz Stadium contro la Juventus, ma le condizioni di Rovella preoccupano maggiormente. Per lui si profila un lungo stop.