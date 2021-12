Genoa-Milan 0-3: apre Ibra su punizione poi ci pensa Messias a chiudere i conti

di Marco Innocenti

Gara messa sotto ghiaccio dai rossoneri dopo un'ora di gioco. Qualche timido segnale dal Grifone ma è troppo poco per impensierire la squadra di Pioli

90'+3: Finisce qui la gara

90': Ci saranno 3' di recupero

87': Triangolo rapido e preciso degli attaccanti del Milan che dialogano tutto di prima, poi alla fine Vasquez riesce a metterci il piede e a chiudere in angolo

78': Portanova, appena entrato in campo, ruba palla e senza pensarci troppo, vede Maignan un po' fuori dai pali e cerca di beffarlo con un pallonetto da metà campo. Ma il portiere del Milan salva alzando sopra la traversa

72': Ammonizione per Rovella che strattona Theo Hernandez

71': Tiro-cross di Rovella: pallone che però resta a mezza strada e finisce sul fondo

67': Giallo per Masiello

60': E IL MILAN CALA IL TRIS!! Colpo preciso di Messias che la piazza proprio all'angolino per il 3-0 del Milan

59': Cambio nel Milan: esce Ibrahimovic ed entra l'ex rossoblu Pellegri

55': Erroraccio di Masiello, palla per Krunic che si accentra e cerca il tiro a incrociare sul secondo palo. Palla sul fondo

47': Grande parata di Maignan che nega il goal del pari a Hernani che, di testa, aveva deviato alla perfezione sulla punizione di Rovella

46': Si riparte. Pioli manda in campo Florenzi al posto di Gabbia. Nel Genoa, c'è Hernani al posto di Sturaro. Subito pericoloso il Milan con il tiro di Ibrahimovic che, seppur sbilanciato, riesce a indirizzare verso la porta un pallone messo in mezzo da Brahim Diaz. Sirigu blocca

SECONDO TEMPO:

45'+2: Basta così per il primo tempo

45'+1: RADDOPPIO DEL MILAN!!! Gran goal di Messias che di testa anticipa tutti su un rimpallo sul tiro di Krunic e mette alle spalle di Sirigu

42': Brahim Diaz semina ancora il panico nella difesa rossoblu, tiro a cercare l'incrocio ma la palla sfila sul fondo non di molto

37': Mancino di Messias, para Sirigu ben piazzato

35': Percussione di Diaz che taglia come il burro la difesa del Genoa, seminando Badelj, poi arriva Cambiaso che lo sbilancia e Sirigu può uscire e bloccare la palla fra i piedi del giocatore del Milan

31': Ammonito Gabbia nel Milan

26': Tiro dalla distanza di Rovella, palla alta di un metro sopra la traversa

11' Cross basso dalla sinistra che termina sul piattone di Ibrahimovic, stavolta però il centravanti sbaglia e spreca la chance.

9' MILAN IN VANTAGGIO! Punizione liftata di Ibrahimovic, che beffa Sirigu e la barriera e porta i rossoneri avanti.

8' Tentativo di Ibrahimovic dalla distanza: palla deviata in corner, da cui i rossoneri guadagnano una punizione per un fallo di mano di Ekuban su un tiro di Kalulu da fuori.

4' Brutto infortunio per Kjaer, nel tentativo di andare in scivolata a metà campo su Cambiaso: sembra un problema grave. C'è Gabbia a subentrare, mentre il danese esce in barella.

2' Squillo del Genoa con una conclusione di Cambiaso che termina alta, ma non di molto

1' La partita ha inizio

Genoa alla ricerca di conferme dopo il primo punto dell'era Shevchenko conquistato contro l'Udinese ma stavolta, di fronte al Grifone, c'è il Milan di Stefano Pioli. Un avversario di ben altro spessore, anche se reduce da due ko di fila contro Fiorentina e Sassuolo, ma soprattutto il grande passato del neo tecnico rossoblu.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

Genoa (3-5-2): Sirigu; Masiello, Vasquez, Vanheusden; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambaso; Ekuban, Bianchi. All.: Shevchenko

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Krunic, Diaz; Ibrahimovic. All.: Pioli