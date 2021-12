Genoa, dalla Spagna rimbalza il nome di Ramon Planes come prossimo direttore sportivo

di Maria Grazia Barile

Il dirigente spagnolo, 54 anni, ha chiuso il rapporto col Barcellona il 16 novembre scorso. È stato anche direttore sportivo dell’Espanyol

Un nome nuovo dalla Spagna per il ruolo di direttore sportivo al Genoa, è quello di Ramon Planes, che ha appena lasciato il Barcellona dove era segretario tecnico. Planes è stato anche direttore sportivo dell’Espanyol. Dopo la smentita della pista Sabatini, che sarebbe stato scartato perchè troppo vicino a Preziosi, si fa largo questa nuova trattativa per portare in rossoblù una figura capace di supportare ed affiancare lo staff tecnico, coordinando il mercato di gennaio.

Le prossime ore potrebbero essere decisive. Ramon Planes, 54 anni, ha chiuso il rapporto col Barcellona il 16 novembre scorso ed ora sarebbe pronto per la nuova avventura al Genoa.

Dopo un passato da giocatore e allenatore, ha iniziato la carriera da direttore sportivo nel 1999 con l'Hospitalet, poi il Racing de Santander, il Deportivo Alaves e l'UE Lleida. Nel giugno 2007 è entrato a far parte della Segreteria Tecnica dell'Espanyol dove nel maggio 2009 ha assunto le redini della Direzione Sportiva. Nella stagione 2014-2015 ha lavorato al Tottenham in Premier League. Nell' agosto 2015 è diventato direttore sportivo dell'Elche poi ha lavorato per 2 anni al Rayo Vallecano di Madrid.

Negli ultimi anni Planes ha fatto il ds al Getafe prima di approdare al Barcellona dapprima come assistente del segretario tecnico Abidal poi come segretario tecnico del club in sostituzione proprio di Abidal sino alle dimissioni del novembre 2021.