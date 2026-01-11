Genoa, nel mirino c’è il Cagliari poi il mercato
di Giovanni Porcella
De Rossi vuole il massimo nel match di lunedì contro il Cagliari. Un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. De Rossi chiede sacrificio e coraggio. Ma in primo piano c’è anche il mercato che dovrà portare rinforzi in tutti i reparti. Ore decisive per il portiere brasiliano Bento in arrivo dal Al Nassr. Ma non solo. Per il ruolo di centrocampista idea Arriaga. In avanti piace Bakambu del Betis. Spunta anche il nome di Cutrone come operazione da ultimi giorni di mercato, in attesa che si limino gli ultimi dettagli per Bento. Per il centrocampista idea Arriaga, Onduregno del Levante. In avanti invece piace Bakambu del Betis“. Spunta anche il nome di Cutrone come operazione da ultimo affare come Nzola.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Genoa, De Rossi cerca i tre punti col Cagliari: “Avversario tosto ma vogliamo vincere”
10/01/2026
di Giovanni Porcella
Genoa, Pavlovic scava la buca prima del rigore di Stanciu: polemiche sui social
09/01/2026
di Redazione
Genoa, De Rossi: "Meritavamo di vincere. Stanciu rigorista? È stata una mia decisione"
08/01/2026
di Luca Pandimiglio
Milan-Genoa 1-1, Leão risponde a Colombo e Stanciu al 99' fallisce il rigore della vittoria
08/01/2026
di Luca Pandimiglio