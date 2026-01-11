Genoa

di Giovanni Porcella

Genoa, nel mirino c’è il Cagliari poi il mercato
De Rossi vuole il massimo nel match di lunedì contro il Cagliari. Un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. De Rossi chiede sacrificio e coraggio. Ma in primo piano c’è anche il mercato che dovrà portare rinforzi in tutti i reparti. Ore decisive per il portiere brasiliano Bento in arrivo dal Al Nassr. Ma non solo. Per il ruolo di centrocampista idea Arriaga. In avanti piace Bakambu del Betis. Spunta anche il nome di Cutrone come operazione da ultimi giorni di mercato, in attesa che si limino gli ultimi dettagli per Bento. Per il centrocampista idea Arriaga, Onduregno del Levante. In avanti invece piace Bakambu del Betis“. Spunta anche il nome di Cutrone come operazione da ultimo affare come Nzola.

