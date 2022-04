Genoa, la squadra chiede a Blessin di annullare il giorno di riposo

di Redazione

L'allenatore ha ovviamente accolto la richiesta e quindi ha subito programmato per oggi una seduta di allenamento

Il gol allo scadere di Badelj ha ovviamente scatenato l'entusiasmo dei tifosi del Genoa ma anche quello dei giocatori. Sono stati proprio loro a chiedere al tecnico Blessin di saltare il giorno di riposo e iniziare subito la preparazione in vista del derby.

L'allenatore ha ovviamente accolto la richiesta e quindi ha subito programmato per oggi una seduta di allenamento. E' ovviamente ancora prestoper provare a capire le eventuali novità di formazione in vista della Sampdoria. Di sicuro sino all'ultimo ci sarà il dubbio Destro: dall'inizio oppure no?

(Foto Genoa Cfc)