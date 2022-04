Genoa, Blessin: "Meritavamo questa gioia: contro la Samp abbiamo una grande occasione"

di Marco Innocenti

"Il goal di Badelj? Avevamo provato quelle situazioni anche in allenamento"

Una vittoria che vale oro quella che il Genoa coglie al 90', battendo il Cagliari grazie alla zampata di Milan Badelj, una vittoria che tiene accese le speranze di salvezza del Grifone. "Prima di scendere in campo avevo detto che non sarebbe stata una bella partita ma sarà una battaglia - racconta Blessin a fine partita - Avevo detto ai miei ragazzi che dovevamo avere pazienza, dovevamo aspettare perché questa sarebbe stata una partita che non durava solo 90'. Adesso siamo molto contenti e soddisfatti di questa vittoria. Perché non ho esultato al momento del goal? Ma voi non eravate dentro di me! - spiega ridendo - Lo sapete che mi piace festeggiare ma la gara era equilibrata e c'era tanta tensione. Poi ho festeggiato perchè ero contento per i tifosi e per i ragazzi. Adesso siamo già concentrati per la gara contro la Sampdoria e sappiamo che abbiamo una grande occasione. Penso che i ragazzi meritavano questa soddisfazione. Avevamo giocato già bene contro il Milan ma non eravamo riusciti a concretizzare".