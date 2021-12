Genoa, nominato il nuovo CdA al Tower Hotel: Preziosi confermato consigliere

di Alessandro Bacci

Il nuovo consiglio di amministrazione per il Genoa dopo l'arrivo della nuova proprietà americana è stato eletto al termine dell'assemblea degli azionisti che si è tenuta questo pomeriggio presso il Tower Hotel di Genova Aeroporto. Come atteso, sono stati cooptati i nuovi proprietari del club, i soci della Holding 777 Partners ed è stato confermato quale consigliere l'ex presidente Enrico Preziosi.

Rispetto al vecchio Cda sono usciti due componenti, Gianni Blondet e Diodato Abbagnara, mentre sono stati confermati Alessandro Zarbano ed Enrico Preziosi. I nuovi componenti sono il neo presidente Alberto Zangrillo, Josh Wander, Steven Pasko, Juan Arciniegas, Andres Blazquez.

Durante l'assemblea, che ha visto la presenza del notaio Cattaneo e del presidente del collegio sindacale Carlo Bindella, è stato spiegato che al momento l'inchiesta sulle plusvalenze che ha colpito la Juventus non riguarda il Genoa ma la società rossoblù è pronta, qualora vi fosse bisogno, a mettersi a disposizione.