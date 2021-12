"Vicini nella storia, assieme nel futuro": lo striscione dei tifosi dell'Udinese prima della gara contro il Genoa

di Marco Innocenti

In occasione della festa per i 125 anni della società friulana, gli ultras della Curva Nord hanno voluto ricordare l'amicizia con il Grifone

Un gemellaggio magari a volte dimenticato quello fra Udinese e Genoa, che si è però rinnovato anche oggi in occasione della sfida della Dacia Arena tra friulani e rossoblu, proprio in occasione della festa per i 125 anni della società bianconera.

A ribadire l'amicizia tra le due tifoserie, lo striscione esposto dai tifosi dell'Udinese che recitava "Vicini nella storia - Assieme nel futuro", a sottolineare la storia ultracentenaria delle due società: il Genoa fondato nel 1893 e l'Udinese nel 1896.