Genoa, l'ex Ocampos molestato sul campo da un tifoso: "Fosse successo a una donna... Servono provvedimenti"

Un grave episodio è accaduto lunedì durante la partita Rayo Vallecano-Siviglia nel campionato spagnolo: mentre Lucas Ocampos, giocatore argentino con un passato anche nel Genoa tra il 2016 e il 2017 (14 presenze e 3 reti), stava per battere una rimessa laterale, un tifoso nella parte inferiore degli spalti ha allungato la mano e ha infilato un dito tra le natiche del giocatore.

Dura la reazione del calciatore: "E se fosse successo nel calcio femminile? Spero che la Liga prenda la cosa sul serio, come per il razzismo. Mi sono trattenuto perché ho due figlie e spero che domani non succeda a loro. Quindi speriamo che prendano tutti i provvedimenti necessari e che uno stupido non macchi una tifoseria che si è sempre comportata molto bene", ha detto Ocampos.

Il Siviglia, dove squadra in cui milita l'argentino, ha emesso im comunicato: “Il Siviglia FC si rammarica profondamente dell’incidente accaduto questo lunedì nella partita contro il Rayo Vallecano, in cui il nostro giocatore Lucas Ocampos ha subito un gesto osceno e del tutto inappropriato da parte di un tifoso locale. Il Siviglia FC spera che vengano prese le misure adeguate. che caratterizza il regolamento affinché tali comportamenti non si ripetano su un campo di calcio, e questo è stato trasferito alla Liga. Questi gesti e comportamenti non dovrebbero essere consentiti nella nostra competizione se aspiriamo ad essere il miglior campionato del mondo”.