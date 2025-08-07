Genoa: inchiesta cambio proprietà, pm chiede archiviazione

Nessuna truffa nel cambio di proprietà del Genoa e nell’aumento di capitale da 40 milioni di euro che ha portato l’imprenditore romeno Dan Sucu a diventare socio di maggioranza del club rossoblù. Lo ha stabilito la Procura di Genova, che ha chiesto l’archiviazione dell’indagine a carico dell’amministratore delegato Andrés Blazquez, inizialmente indagato per truffa.

L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Alberto Landolfi, era nata da una denuncia presentata da Acm, società appartenente al gruppo A-Cap, che vanta un credito da due miliardi di dollari nei confronti del fondo statunitense 777 Group, proprietario del Genoa dal settembre 2021. Acm sosteneva di essere stata esclusa indebitamente dall’operazione di aumento di capitale, rivendicando un presunto diritto di opzione che, secondo i legali della società americana, le sarebbe spettato in virtù dei crediti pregressi.

Secondo la ricostruzione della Procura, però, non ci fu alcuna irregolarità. Gli esponenti di A-Cap – in particolare Paul Mann – furono messi a conoscenza in tempo della decisione dell’azionista di procedere con urgenza all’aumento di capitale, e anzi avrebbero espresso chiaramente la loro contrarietà durante alcune videochiamate avvenute il 21 novembre e il 3 dicembre 2024.

La Procura ha quindi ritenuto infondate le accuse, avanzando richiesta di archiviazione. Tuttavia, la società americana Acm potrebbe ora decidere di presentare opposizione, riaprendo la questione in sede giudiziaria.

L’amministratore delegato del Genoa, Andrés Blazquez, è assistito dagli avvocati Cesare Manzitti e Fabio Fossati. Acm è rappresentata dall’avvocato Francesco D’Alessandro.

