Genoa: il Venezia irrompe su Dagasso e può chiudere a breve

Potrebbe profilarsi una beffa in casa Genoa, con Matteo Dagasso, dato ormai in arrivo, che sarebbe vicino alla firma con il Venezia. Decisiva per la favorevole conclusione dell'operazione, l'inserimento di due giocatori in direzione Abruzzo: il centrocampista Condè e l'attaccante Fila. L'accordo tra le società sembra imminente. Da valutare se il club rossoblù avrà ancora il tempo e l'intenzione di rilanciare.

