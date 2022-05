Genoa, i tifosi si danno appuntamento martedì sotto la Nord

di Redazione

Tra i temi all'ordine del giorno la trasferta di domenica a Napoli per seguire la squadra nella gara decisiva

Dopo l'incredibile successo di venerdì sera con la Juventus, i tifosi del Genoa credono ancora nella salvezza. Per la verità non hanno mai smesso di farlo come dimostra l'entuasiasmo che, nonostante tutto, ha sempre accompagnato la squadra in questo campionato così tormentato.

I gruppi della Nord hanno organizzato un'assemblea pubblica martedi sera sotto la gradinata Nord. Tra i temi all'ordine del giorno la trasferta di domenica a Napoli per seguire il Genoa nella gara decisiva.

Saranno tantisismi i tifosi rossoblù che si metteranno in viaggio verso la città campana.

Biglietti, le modalità

Prezzo Tagliando: € 35,00

Modalità di vendita: punti vendita abilitati Ticketone e web https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215

Vendita iniziata: alle ore 10:00 di oggi

Chiusura Vendite: sabato 14 maggio 2022 ore 19.00

I biglietti sono incedibili e l’ingresso è dal Gate 26 dello stadio “Diego Armando Maradona”.