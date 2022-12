Genoa, giovedì alle 15 al Museo del club un evento per il 50esimo compleanno dell'Inno

Mezzo secolo di età. Compie cinquant'anni l'inno del Genoa, "Un Cantico per il mio Grifone", e l'A.C.G. (Associazione Club Genoani), in collaborazione con la società rossoblù e la Fondazione Genoa 1893, organizza l'evento '15 dicembre 1972-15 dicembre 2022. Cinquant'anni di passione rossoblu in musica', in programma al Museo del Genoa giovedì 15 dicembre alle 16, prima di una serie di iniziative in programma nei prossimi mesi.

Il concorso, organizzato alla Fiera del Mare dal Comitato Coordinamento Club Genoani, fu allora presieduto dall'indimenticabile tifoso rossoblù Pippo Spagnolo, e vide 24 brani in gara, scelti da una Commissione guidata da Enzo Tortora, grande sostenitore del Genoa. Ma decisivo fu il voto popolare dei tanti tifosi genoani presenti, e da quella sera di cinquant'anni fa quell'attacco "Genoa, Genoa, Genoa, Genoa, Genoa" è diventato storia.

Il testo, scritto da Piero Campodonico sulle note di Gian Piero Reverberi, è diventato un simbolo e una dimostrazione d'orgoglio per molti tifosi, e ha unito, attraversando diverse generazioni, le decine e decine di migliaia di genoani che l'hanno cantato, Gradinata Nord in testa, ad ogni discesa in campo della squadra e in tante altre iniziative e feste rossoblu. Introdurranno l'incontro Flavio Ricciardella, Direttore Generale del Genoa, Eugenio Segalerba, Consigliere d'Indirizzo della Fondazione Genoa 1893, e Paolo Caricci, Presidente dell'A.C.G. (Associazione Club Genoani).

Porteranno la loro preziosa testimonianza gli autori Piero Campodonico e Gian Piero Reverberi, con la presenza anche di alcuni Grifoncelli che interpretarono all'epoca "Un Cantico per il mio Grifone". Saranno presenti anche Vittorio Sirianni, attivo componente ai tempi della Commissione giudicatrice, e i musicisti Sergio Alemanno, Mauro Migliotti e Franco Piccolo, autori anch'essi in concorso nel 1972. L'Associazione Club Genoani non è riuscita ovviamente a raggiungere, anche a causa dei 50 anni trascorsi, tutti gli autori, musicisti e dei brani allora in concorso, che però sono ovviamente invitati a partecipare all'incontro, il cui ingresso sarà libero a partire dalle 15.45 fino ad esaurimento posti (la capienza è limitata).