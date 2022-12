Genoa, Gilardino in conferenza alla vigilia della trasferta di Ascoli: "Battaglieremo colpo su colpo"

Un Grifone bellicoso. Il Genoa è pronto a battagliare colpo su colpo, a detta del mister Alberto Gilardino che presenta la gara con l'Ascoli di domani pomeriggio al Del Duca alle ore 15: "So di avere a disposizione un'intera rosa che ha fiducia e la fiducia in una squadra è un valore indispensabile che dovremo portarci anche ad Ascoli, sapendo il valore della partita e il campo difficile contro una squadra fisica. Con le nostre qualità tecniche dovremo cercare di fare loro male".

Ancora indisponibile Badelj, ma il giovane allenatore biellese ha però le idee chiare su come dovranno schierarsi i suoi. Il campione del Mondo 2006 è infatti consapevole del fatto che il Genoa abbia tanti centrocampisti che sanno palleggiare, ed è quindi pronto a lavorare per fare sì che arrivino anche i gol su inserimento. Il tecnico sa benissimo che per una squadra che vuole fare tanti gol in fase offensiva l'apporto di tutti è essenziale, e guarda al match di domani tornando anche sulla vittoria con il SudTirol: "Ho intenzione di non stravolgere la squadra, assolutamente. Ho qualche dubbio davanti, ma dal mio punto di vista il primo tempo ha rispecchiato equilibrio e ordine. Con l'inserimento di Puscas che è entrato nel modo giusto e ha lavorato la squadra è migliorata. C'è l'idea di giocare con due punte e un trequartista, ma ad ora si richiede equilibrio". Sul suo futuro alla guida del Genoa invece, dopo la nomina 'ad interim' per sostituire l'esonerato Blessin, nessuna novità, con Gilardino che però, grazie al 2-0 di giovedì contro i bolzanini, è riuscito a riportare serenità in un momento difficile per il club: "Con la società ancora non ho parlato, vivo giorno dopo giorno".