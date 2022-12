Genoa, oggi alle 15 il primo allenamento di Gilardino: ecco chi è il nuovo tecnico rossoblù

Alle 15 inizierà ufficialmente l'avventura di Alberto Gilardino sulla panchina del Genoa: l'attuale allenatore della Primavera rossoblù è stato promosso ad interim alla guida della Prima Squadra per sostituire Alexander Blessin, esonerato dopo la serie di prestazioni negative degli ultimi tempi.

Gilardino è imbattuto in questa stagione alla guida delle giovanili rossoblù e in passato ha allenato il Rezzato (Serie D) subentrando in corsa nel 2018-19 arrivando quarto nel proprio girone, la Pro Vercelli (Serie C) con un 14° posto nell'anno del covid, poi è andato a Siena, ancora in Serie D, dove si è dimesso, salvo tornare per concludere al quinto posto e poi, nella scorsa stagione, ha allenato ancora i bianconeri toscani, ma stavolta in Serie C dopo il ripescaggio: è stato esonerato dopo 11 giornate.

Da calciatore, Gilardino ha indossato la maglia del Genoa in due riprese: nel 2012 e nel 2013-14. Campione del mondo nel 2006, ha vissuto stagioni importanti tra Parma e Milan.

In Serie B troverà come colleghi allenatori molti compagni dell'avventura dei Mondiali 2006: Grosso (Frosinone), Inzaghi (Reggina), Cannavaro (Benevento), De Rossi (Spal) e poi Buffon, che non ha ancora appeso scarpe e guanti al chiodo e gioca nel Parma.

(foto Genoa Cfc Facebook)