Genoa-Sud Tirol 2-0, buona la prima per Gilardino: segnano Puscas ed Aramu

Esordio con vittoria per Gilardino a Marassi. Segnano Puscas e Aramu e il Sud Tirol è battuto. Adesso la classifica vede il Genoa terzo a 26 punti con il Bari.

Una partita che si apre con poche occasioni nel primo tempo: Gudmundsson appoggia per Jagiello che calcia in porta da fuori area, Poluzzi para in angolo. Ci prova anche il Sud Tirol, ma il tiro di Crociata è impreciso.

Nella ripresa la rete del vantaggio di Puscas: Gudmundsson serve in area Hefti che calcia in porta, Poluzzi respinge, ma il rumeno si avennta sul pallone e rabisce in rete. I trentini cercano i gol del pari ma Odogwu di testa colpice il palo. Nel finale il gol di Aranu che chiude la partita: Yeboah lamciato a rete serve il compagno che al volo mette in porta

Ecco le formazioni ufficiali

GENOA (4-3-3): Semper, Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli; Frendrup, Strootman, Jagiello; Aramu, Gudmundsson, Coda. All. Gilardino

SUD TIROL (4-3-1-2): Poluzzi; De Col, Masiello, Zaro, Berra; Tait, Siega; Nicolussi C.; Marconi, Rover. All. Bisoli

LA CRONACA

1' Fischio d'inizio

7' Gudmundsson ammonito per un fallo di Rover.

10' Aramu abbattuto sulla trequarti: punizione interessante per il Genoa. Cross dello stesso Aramu sul secondo palo, allontanano gli ospiti.

12' Coda prova la conlusione, palla che esce sulla destra

18' Gudmundsson appoggia per Jagiello che calcia in porta da fuori area, Poluzzi para in angolo

26' Ammonito Rover

36' Crociata tira con il destro, palla che finisce alta sopra la traversa

40' Ammonito Bisoli per proteste

45' 1 minuto di recupero

45'+2 finise il primo tempo

Sostituzioni Sud Tirol nell'intervallo: Esce Crociata, entra Casiraghi

45' inizia il secondo tempo!

47' Ammonito Hefti

48' Ammonito Berra

49' Ammonito Sabelli

51' Casirachi tenta il tiro, Semper respinge

53' Ammonito Marconi

56' Escono Marconi e Siega, entrano Mazzocchi e Odogwu

60' Esce Jagiello, entra Puscas

64' Genoa in Vantaggio! Gol di Puscas appena entrato: Gudmundsson mette in area per Hefti che calcia in porta, Poluzzi respinge sui piedi del rumeno che ribadisce in rete

73' Odogwu vicino al pari per il Sudtirol: colpo di testa che dopo la deviazione sbatte sul palo

75' Esce Gudmundsson, entra Galdames

78' Ammonito Aramu

82' Esce Rover, entra Voltan

84' Puscas calcia in volata verso la porta, conclusione che accarezza l'esterno della rete

86' Galdames dalla distenza colpiscela traversa con un gran tiro

87' Entrano Yeboah e Vogliacco, escono Coda e Hefti

90' 4 minuti di recupero

93'Raddoppio Genoa! Gol di Aramu

95' Finisce qui!, il Genoa torna alla vittoria con i gol di Puscas e Aramu