Genoa, Eranio: "La squadra ha la personalità di De Rossi, che crescita Marcandalli"

"Due partite di fila senza subire gol sono tanta roba, lo insegna Allegri, un allenatore che stimo molto. Chi prende poche reti, o vince qualcosa o non retrocede, questo è sicuro". Lo ha detto l'allenatore Salvatore Mango. "Il Genoa ha personalità, si vede la mano di De Rossi e Marcandalli sta avendo una crescita importante, a Parma la squadra avrebbe meritato i tre punti", gli ha fatto eco Stefano Eranio, bandiera rossoblù.

Sono alcuni dei pareri dei Talents del Derby del Lunedì, dove si sono espressi anche Gessi Adamoli, Salvatore Soviero, Massimiliano Lussana. Vi proponiamo un estratto del loro intervento, la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata.

Ecco il video.

