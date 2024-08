Genoa, emergenza difesa: contro il Verona probabile forfait di Bani e Zanoli

Un giorno di riposo concesso da mister Alberto Gilardino alla squadra dopo la convincente prestazione di Monza che ha portato i primi tre punti della stagione. Il Genoa riprenderà gli allenamenti verso il Verona nella giornata di martedì, ma a rovinare l'euforia generale ci sono le probabili assenze in difesa.

Durante la gara con i brianzoli, Mattia Bani infatti è uscito dal campo per un infortunio muscolare alla coscia, che gli farà quasi sicuramente saltare almeno la prossima gara con il Verona. Problemi anche per Zanoli che invece era subentrato nel secondo tempo. Si attendono esami più approfonditi per avere un quadro più strutturato della situazione, sicuramente la pausa prevista per il week-end 7-8 settembre sarà utile anche per recuperare gli infortunati.

Con l'assenza di Bani, per completare il trio difensivo verrà probabilmente schierato Vogliacco: più problematica la zona degli esterni dove rimangono di fatto solo Martin e Sabelli: anche Norton-Cuffy infatti sembra lontano dalla condizione migliore. C'è pero' il recupero di Marcandalli in difesa, jolly per Gilardino pronto a esordire in Serie A.

Sul fronte del mercato intanto, è stato ufficializzato l'acquisto di Lior Kasa, mediano che arriva dal Maccabi Haifa: giocherà nella squadra Primavera di Jacopo Sbavati