Genoa, è mancata la mamma del presidente Zangrillo

di Redazione

Tutto il Genoa CFC e la tifoseria rossoblù si stringono attorno ad Alberto Zangrillo per la scomparsa della madre Carla Lavagno di 89 anni. Era ricoverata all'ospedale San Raffaele di Milano dove il professor Zangrillo è primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare nonché referente direzionale Aree Cliniche dell'IRCCS dell'ospedale San Raffaele.

E' stato nominato presidente del Genoa dalla nuova proprietà americana lo scorso 15 novembre. Genovese, si era trasferito da ragazzo a Milano con la famiglia ma il Genoa ha continuato ad essere la squadra del cuore, mentre la mamma tifava per l'Inter.

“Siamo di fronte ad uno scenario straordinario, un progetto a lungo termine che vuole internazionalizzare il calcio nella città di Genova partendo dal Genoa. I 777 hanno grandi ambizioni, stiamo lavorando ad un progetto importante. E' chiaro che attraverseremo momenti difficili e per questo abbiamo bisogno che il popolo genoano continui a tifare per noi”, disse il giorno della sua presentazione ufficiale.

E' stato per anni il medico personale di Silvio Berlusconi: “La mia lista di pazienti più o meno illustri è lunghissima, ma si parla sempre e solamente di uno. Voglio sfatare i pregiudizi attorno ai miei amici e ai miei pazienti. Sono infatti sempre stato lontano dalla politica perché questo mio essere autonomo mi garantisce una libertà di azione. E questo è uno dei motivi per cui la nuova proprietà mi ha dato fiducia e mi ha voluto alla presidenza del Genoa”.

L'editore Massimiliano Monti e la redazione di Telenord porgono al presidente le loro più sentite condoglianze.