Roma-Genoa, pressioni giallorosse all'arbitro, la Procura Federale indaga

L'ex fischietto Calvarese, oggi consulente dei giallorossi, entrò nello stanzino dell'arbitro Abisso per chiedergli conto dell'espulsione di Zaniolo

L'arbitro di Roma-Genoa Rosario Abisso ha segnalato alla Procura Federale che il suo ex collega Calvarese, consulente della società giallorossa ma non suo tesserato, è entrato nel suo stanzino alla fine della gara con i rossoblu' per chiedergli cosa avesse scritto nel suo referto in merito all'espulsione di Zaniolo. Questo episodio aveva scatenato roventi polemiche da parte di Mourinho e di tutto il clan giallorosso anche nei giorni successivi.

ll direttore di gara ha segnalato il comportamento indebito del suo ex collega gli organi competenti, ed è inevitabile l'apertura di un'inchiesta da parte della Procura Fedale. I rischi per la Roma sarebbero tuttavia contenuti (ammenda). I suoi dirigenti potrebbero invece rischiare squalifiche,