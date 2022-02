Genoa: Venezia senza Busio e Okereke, fermati dal giudice sportivo

di Marco Innocenti

Intanto al Penzo si va verso il tutto esaurito, compatibilmente con le restrizioni imposte dalle norme covid

C'era da aspettarselo: per la gara del Penzo fra Venezia e Genoa si va decisamente verso il tutto esaurito, al netto delle restrizioni alla capienza dovute al covid. Già sold out i 500 biglietti del settore ospiti, anche il resto dello stadio dovrebbe essere al completo, vista l'importanza dei punti in palio. Chi invece sicuramente non sarà della sfida sono Busio e Okereke. Il primo ha rimediato il quinto cartellino giallo e il secondo è stato espulso nella gara di sabato contro il Torino. Due assenze non da poco per la formazione di Zanetti.