Genoa, rifinitura a Pegli sotto gli occhi di Zangrillo

di Maria Grazia Barile

Il presidente ha seguito l'allenamento di Blessin alla vigilia del debutto casalingo con l'Udinese

C'era anche il presidente Zangrillo oggi a Pegli per l'allenamento di rifinitura alla vigilia di Genoa-Udinese. Una sfida fondamentale per iniziare la risalita in classifica. Il neo tecncico Blessin ha cercato di evitare una pressione eccessiva sul gruppo: "Questa situazione richiede che tutti, club, squadra e tifosi stiano vicini e diano tutti assieme il massimo per uscirne. Al momento non abbiamo nulla da perdere e per questo dobbiamo mostrare la giusta mentalità. La voglio dai miei giocatori, voglio che mostrino la voglia di giocare il nostro calcio e che siano difficili da affrontare per ogni avversario".

Sull'Udinese ha dichiarato: "Ogni gara è importante e vale tre punti ma noi vogliamo questi tre punti e voglio che la mia squadra metta in campo la grinta, che tutti giochino con cattiveria, propositivi e aggressivi in ogni momento".

(Foto Tano Press dal sito ufficiale rossoblù)