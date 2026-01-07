Genoa, dibattito al Derby del Lunedì sui rinforzi e il futuro di Norton Cuffy

Ampio dibattito al Derby del Lunedì, in onda su Telenord e telenord.it, sul calciomercato del Genoa e anche sul futuro di Norton Cuffy. Le opinioni dei talents si dividono. "E' il miglior bue della stalla, come si dice in questi casi e non va ceduto", ha esordito Gessi Adamoli. "Nelle ultime quattro partite è stato più negativo che positivo, per 20 milioni lo darei via subito", ha reagito Salvatore Soviero. "Ci può stare che il ragazzo stia risentendo delle eventuali trattative e questo lo porti inconsciamente a rendere meno", ha aggiunto Francesco Flachi. "Sarebbe gravissimo e la sua valutazione ne risentirebbe", ha chiosato Massimiliano Lussana. "Assolutamente no, soprattutto se hanno imbastito le operazioni da tempo", ha spiegato Beppe Dossena.

