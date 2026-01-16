Genoa, De Rossi vuole continuità: “Stiamo facendo un buon percorso, ma il Parma è forte”

Il tecnico del Genoa De Rossi inquadra così la trasferta di Parma: “Penso che arriviamo bene al match col Parma. Sappiamo che sarà una partita difficile per la forza degli avversari che hanno qualità e che hanno raccolto punti importanti. Mister Cuesta sta facendo bene e tiene il Parma distante dalla zona calda. Ma anche noi stiamo bene e lo dimostra anche come abbiamo iniziato col Milan e con il Cagliari. Dobbiamo continuare così".

"Ho parlato di partita “zozzona” dopo il Cagliari. A volte anche in A si può giocare cosi. Insomma bisogna difendere senza il frac. L’importante è essere organizzato. Io ho un buon gruppo - dice Ddr - quindi tocca a me fare il meglio. E se non ci riuscirò so che è una responsabilità tutta mia e io la sento questa responsabilità”.

Sul mercato c’è il nome di Baldanzi, il tecnico rossoblu è chiaro: “L’importante è che dal mercato possano arrivare giocatori bravi o con caratteristiche diverse di chi già abbiamo”.

Infine il mister ringrazia i tifosi per l’iniziativa di caricare la squadra sabato al Signorini: “Finalmente dopo Parma avremo la nostra gente anche in trasferta ed è importante”.

