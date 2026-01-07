Genoa, De Rossi verso il Milan: "Servirà la partita perfetta"

Il Genoa chiuderà il suo girone d'andata domani sera alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza contro il Milan di Massimiliano Allegri. Rossoblu reduci dal deludente pareggio casalingo contro il Pisa (1-1) e dalle tre sconfitte consecutive (Inter, Atalanta e Roma).

Il tecnico rossoblu Daniele De Rossi presenta così la partita con il Milan: “È una sfida delicata contro una squadra che ha grandi valori ed è in lotta per vincere lo scudetto. Noi come sempre scenderemo in campo con l’obiettivo di fare punti e, per riuscirci con una squadra come il Milan, dovremo essere perfetti nella cura dei dettagli, aumentando l’attenzione su ogni risvolto tangibile. Dovremo saper occupare bene in particolare le due aree, meglio di quanto fatto di recente in alcune partite. Ci sarà anche il presidente Sucu alla partita e la sua presenza è sempre un segnale positivo per tutti".

"Il calendario propone due partite a distanza ravvicinata nello spazio di pochi giorni, ma dobbiamo concentrarci su un impegno alla volta, pensare esclusivamente al match del Meazza e quindi non si faranno calcoli in proiezione dell’impegno seguente: scenderanno i campi i giocatori che in questi giorni di lavoro a Pegli mi sono apparsi i più pronti - conclude il tecnico rossoblu -. Confido nei ragazzi per avere risposte in linea con le richieste e le aspettative, facendo leva su uno spirito di gruppo che è una prerogativa marcata e un valore aggiunto in termini di mentalità”.

