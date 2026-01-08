Genoa, De Rossi: "Meritavamo di vincere. Stanciu rigorista? È stata una mia decisione"
di Luca Pandimiglio
Le parole del tecnico rossoblu al termine del pareggio a San Siro contro il Milan
Le parole di Daniele De Rossi nel post partita di Milan-Genoa, terminata 1-1 grazie alle reti di Colombo e Leao:
"Il Milan non meritava di perdere ma noi meritavamo di vincere per quello che si è visto in campo; per com'è andata nel finale l'amarezza è tanta".
"Le caratteristiche di Colombo sono ideali per qualsiasi allenatore, è un ragazzo che dà tutto e ha grande forza fisica. Metterlo accanto a un'altra punta lo fa sgravare da altri compiti, è un giocatore fondamentale per noi e ha un potenziale per giocare anche a livelli più alti".
