Genoa, De Rossi: "Meritavamo di vincere. Stanciu rigorista? È stata una mia decisione"

Le parole di Daniele De Rossi nel post partita di Milan-Genoa, terminata 1-1 grazie alle reti di Colombo e Leao:

"Il Milan non meritava di perdere ma noi meritavamo di vincere per quello che si è visto in campo; per com'è andata nel finale l'amarezza è tanta".

Stanciu rigorista? "È stata una mia scelta, vedendo anche gli altri che erano rimasti in campo. Prima della partita do due rigoristi, che erano Malinovskyi e Martin, entrambi fuori in quel momento. Mi dispiace veramente perchè è un ragazzo meraviglioso, si allena sempre al massimo, pur avendo trovato poco spazio e meritava questa gioia, così come la meritavano tutti gli altri ragazzi".

"Le caratteristiche di Colombo sono ideali per qualsiasi allenatore, è un ragazzo che dà tutto e ha grande forza fisica. Metterlo accanto a un'altra punta lo fa sgravare da altri compiti, è un giocatore fondamentale per noi e ha un potenziale per giocare anche a livelli più alti".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.