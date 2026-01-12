Genoa, De Rossi: "Meritavamo di prenderci una rivincita dopo San Siro. Dobbiamo fare ancora meglio"

Le dichiarazioni di mister Daniele De Rossi nel post partita di Genoa-Cagliari terminata con il punteggio di 3-0:

"È una vittoria importante perchè è uno scontro diretto e perchè questi giocatori e questo stadio meritavano una serata così. Meritavamo di prenderci una rivincita dopo San Siro. Contento per i ragazzi, per il club ma non abbiamo fatto ancora nulla e fra sei giorni abbiamo un'altra partita importante".

"Sono abbastanza onesto quando analizzo le partite: abbiamo preso gol quando abbiamo concesso meno occasioni e oggi non abbiamo subito gol perchè il portiere è stato super. A volte sono le giocate dei singoli che non ti permettono di prendere gol. Oggi siamo partiti bene e come facciamo gol perdiamo campo e lucidità. Nel primo tempo sono stati commessi una quantità enorme di errori, sia tecnici che individuali".

"Dobbiamo fare ancora meglio, avevo chiesto ai ragazzi di finire più spesso l'azione: avendo due attaccanti e due mezzali che si possono inserire o anche Malinovskyi, dobbiamo finire l'azione. Non siamo una squadra che deve far girare palla fuori area perchè poi si subiscono le transizioni".

"Ci sono momenti in cui le cose non ti riescono. Il Cagliari è una squadra forte, ci sta subire un po'. In quel momento faccio lo zozzone, difendo da provinciale, da terza categoria. Mi difendo con il coltello tra i denti, a calcio si gioca così".

