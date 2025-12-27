Genoa, De Rossi contro il suo passato: “Inutile dire cosa è per me la Roma, ma voglio fare punti”. Thorsby ok

Arriva il match più difficile per De Rossi che lunedì sera all’Olimpico affronta con i rossoblu la “sua” Roma: “Ho sempre detto cosa significano per me i colori giallorossi. Ma ora il mio pensiero è solo per il Genoa. A Roma voglio fare punti”.

Vasquez e compagni vogliono voltare pagina dopo la sconfitte immeritata con l’Atalanta: “I ragazzi hanno dato tutto e penso che vogliano reagire. Li ho visti carichi. Intanto confermo che Thorsby ha superato i problemi alla spalla e anche Cuenca è ok”.

Poi Ddr parla di Gasperini a sua volta grande ex del Grifone: “Dovremo non concedere spazi alla Roma e cercheremo di fare il nostri gioco senza paura e con rispetto”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.