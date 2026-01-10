Genoa, De Rossi cerca i tre punti col Cagliari: “Avversario tosto ma vogliamo vincere”
di Redazione
Sul caso dischetto a Milano: “Non siamo scemi, l’arbitro doveva intervenire”
De Rossi carica il Genoa dopo il buon pareggio col Milan mettendo nel mirino il Cagliari: “Ora i punti contano e noi ne abbiamo bisogno. Rispettiamo il Cagliari di Pisacane che sta facendo bene. Sarà una gara tosta e pericolosa ma vogliamo regalare una vittoria ai tifosi. Dovremo giocare anche con lo Stadio. In casa abbiamo vinto solo una partita e possiamo fare meglio”.
Il tecnico rossoblu sfiora il discorso sul mercato: “Stiamo lavorando col direttore per migliorare la squadra e siamo concentrati su questo”. De Rossi col Cagliari potrebbe avere a disposizione Messias.
Infine De Rossi torna sul caso del dischetto scavato da Pavlovic a San Siro che probabilmente ha fatto fallire il rigore di Stanciu: “Penso che non siamo scemi e li l’arbitro avrebbe dovuto tutelarci. Il direttore di gara ha arbitrato bene, ma gli abbiamo fatto notare quanto è successo. Però potevamo essere più attenti su quel momento, ma i rigori si sbagliano”.
