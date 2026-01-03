Genoa, De Rossi: "Abbiamo smesso di giocare nel nostro momento migliore"

Le parole di Daniele De Rossi in conferenza stampa al termine di Genoa-Pisa terminata sul punteggio di 1-1:

“In questi giorni abbiamo lavorato bene, seriamente. Oggi non eravamo partiti male, il vantaggio ci ha impaurito. Abbiamo smesso di giocare e iniziato a giocare una partita che il Pisa sa giocare meglio di noi, ovvero con le palle lunghe. Abbiamo smesso di giocare nel momento migliore, quando avremmo dovuto aumentare i giri. Dobbiamo arrivare in area, crossare, tirare, a volte torniamo indietro. E così è facile poi per gli altri mettersi in ordine in fase difensiva”.

“Gli errori vengono commessi quando si ha la palla, è più facile farlo se ce l’hai. Il Pisa forza questi errori, va dato merito anche alla squadra avversaria. La situazione di classifica non aiuta a essere sereni quando hai la palla tra i piedi. Gli errori fanno parte del calcio, dobbiamo saperli portare dalla nostra parte”.

“Di preoccupazioni ne avevo più due mesi fa perché la classifica era un’altra, non che questa sia così brillante e soddisfacente. La preoccupazione c’è tutti i giorni per chi fa questo lavoro, anche quando vinci e fai bene. Sapevo sarebbero arrivate queste partite che, se non fossimo stati perfetti, ci avrebbero portato a fare pochi punti. La preoccupazione c’è sempre, dobbiamo capire dove si può far meglio”.

“La contestazione è figlia di tante cose, lo stadio ha spinto tutta la partita. E se a fine partita i tifosi mostrano il malcontento, ci può stare. Dobbiamo prendere le rimostranze. Penso non sia stata fatta una partita disastrosa ma una meno pulita di quella che ci avrebbe permesso di vincere”.

