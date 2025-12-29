Genoa, De Rossi: "Abbiamo fatto una partita moscia, mi prendo tutte le responsabilità. Ora testa al Pisa"

Le parole di Daniele De Rossi in conferenza stampa dopo il 3-1 maturato nel posticipo della 17esima giornata grazie alle reti di Soulè, Konè e Ferguson; di Ekhator il gol della bandiera. Terza sconfitta consecutiva per il grifone (Inter, Atalanta e Roma) che rimane quartultimo a quota 14 punti in classifica.

“Ho riassaporato vecchie emozioni – ha dichiarato mister De Rossi – Sarei voluto andarci con un altro umore, meno arrabbiato. Era dovuto lo avevo detto prima della partita che il risultato non sarebbe importato rispetto a quello che avrei fatto a fine partita. Dovevo andare lì sotto, quella Curva sono quasi cent’anni che è piena e si è svuotata una volta sola, per protesta quando sono stato mandato via. Glielo dovevo un saluto, mi hanno sempre trattato in maniera incredibile. Mi dispiace esserci andato col volto scuro, ma mi conoscono e non potevo andare lì a saltellare perché sono abbastanza dispiaciuto del risultato”.

“I giocatori approcciano come approccia l’allenatore. Se mi sono preso i complimenti dopo Atalanta e Inter, oggi ho fatto qualcosa in meno anch’io. Oggi non mi è piaciuto, non sono i risultati che ci fanno oscillare. Le altre due prestazioni le avevo accompagnate con complimenti e affetto nei confronti dei giocatori. Abbiamo commesso errori con l’Atalanta e con l’Inter, ma oggi è una maniera un po’ diversa di commettere errori, un po’ più leggerezza e meno aggressivi. E questo mi dispiace. Come ci prendiamo i complimenti, se una squadra gioca meno bene, la responsabilità me la prendo io.

"Di questa notte mi porto via una grandissima amarezza e la voglia di dare un grande gioia ai trentamila del Ferraris contro il Pisa, uno scontro diretto. E soprattutto un’altra immagine: non è stata fatta una partita disastrosa, ma una partita moscia, cosa che a me non piace. Non è il fatto di giocare fuori casa e che non ci fossero i tifosi, ma bisogna migliorare tutti quanti da questo punto di vista. Non mi porto a casa punti, non mi porto a casa niente che non sia quello di cui abbiamo parlato, un saluto all’amore di una vita. Ma io sto cento per cento dentro questo lavoro e già sono proiettato al video di domani, all’allenamento di domani e alla prossima partita del 3 gennaio“.

