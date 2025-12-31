Genoa, da Pruzzo a Onofri: dibattito tra gli opinionisti sul k.o. con la Roma all'Olimpico

Dibattito acceso tra gli opinionisti di We Are Genoa, in onda su Telenord e telenord.it, dopo la sconfitta dell'Olimpico con la Roma. Roberto Pruzzo, Paolo Zerbini, Claudio Onofri, Beppe Nuti sotto la guida di Giovanni Porcella hanno analizzato la partita di lunedì sera, proiettandosi anche alla sfida di sabato alle 15 contro il Pisa dell'ex Gilardino.

Ricordiamo che La Commissione Arbitri Nazionale ha ufficializzato le designazioni per la diciottesima giornata della Serie A Enilive 2025/26.

La direzione dell’incontro tra Genoa e Pisa, in programma allo stadio Ferraris sabato alle 15, è stata assegnata all’arbitro Daniele Chiffi, appartenente alla sezione A.I.A. di Padova. Per l’incarico di assistenti sono stati indicati Giorgio Peretti e Valerio Colarossi, rispettivamente delle sezioni di Verona e Roma 2. L’attività di IV° ufficiale è stata affidata all’arbitro Andrea Calzavara, tesserato nella sezione di Varese. La direzione della video assistenza vedrà all’opera l’arbitro vmo Paolo Mazzoleni, sezione di Bergamo, con il supporto come avar dell’arbitro vmo Luigi Nasca della sezione di Bari.

Telenord seguirà la gara con Stadio Goal Genoa, in onda dalle 14,30.

