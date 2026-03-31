Genoa, contatti Blazquez-Behring: dibattito tra gli opinionisti al Derby del Lunedì

"Si sono parlati, Blazquez all'improvviso ha scoperto la pallanuoto e soprattutto l'ha scoperta quando dal Brasile arriva questo proprietario, questo Behring, proprietario della Pro Recco ed è sempre alla Sciorba. Questo in sé non vuol dire niente, però come dicevamo noi boomer negli anni 60, un po' il filo glielo fa e sarebbe veramente manna che piove dal cielo per il Genoa in cerca di un socio. La Pro Recco dopo che Volpi si era defilato, aveva rinunciato a andare avanti, rischiava veramente di sparire, rischiava il fallimento, addirittura non si poteva iscrivere in campionato se non con un nome diverso, era veramente in crisi ed è spuntato questo mecenate brasiliano. Se lui è veramente questo filantropo che vuole supportare e promuovere la tradizione sportiva ,almeno così era stato presentato dalla Pro Recco stessa, credo che meglio del Genoa glorioso a livello calcistico non possa esserci essere altro. In qualche modo conoscendo le posizioni e soprattutto le ultime dichiarazioni di Rat, che ha parlato ancora di sacrifici ma anche di ambizioni europee, si capisce chiaramente che sono a caccia di un partner".

Lo ha detto Gessi Adamoli al Derby del Lunedì.

"Secondo me laddove Gessi un po' si illude e quando pensa speriamo che un giorno il Genoa possa incontrare un mecenate, secondo me quella è un'epoca ormai finita, è un'epoca improbabile, però il mecenate è sparito, quindi secondo me la ricerca da parte del Genoa di un socio al 20% al 30% al 40% è un' opera meritoria e dovrete sperare tutti insieme che questa cosa vada in porto, perché sarà un contributo ad accelerare quel piano di risanamento economico che vuol dire anche rilancio tecnico. Ben sapendo che questa cosa va di pari passo con i conti a posto", ha aggiunto Franco Ordine.

Vi proponiamo uno stralcio del Derby del Lunedì, la trasmissione integrale è a disposizione on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.