Genoa-Cagliari: le probabili formazioni. Telenord in diretta dalle 18.25

Il Genoa inaugura il girone di ritorno con uno scontro diretto di capitale importanza: alle 18.30 fa visita allo stadio Luigi Ferraris il Cagliari di Fabio Pisacane. Rossoblu reduci dal buon pareggio esterno a San Siro contro il Milan con il rammarico del rigore sbagliato da Nicolae Stanciu al minuto 98; De Rossi ritrova in panchina Junior Messias, assente dalla partita di Udine (lo scorso 8 dicembre).

Unico ballottaggio in casa Genoa per il ruolo di mezzala tra Ellertsson e Thorsby, con l'islandese in vantaggio. Telenord seguirà la partita in diretta con Stadio Goal dalle 18.25 condotto da Giovanni Porcella con Vittoria Fracassi al dialogo con i telespettatori e all'aggiornamento delle notizie. In studio anche Claudio Onofri, Beppe Nuti, Pierangelo Castagneto e il telecronista Giampaolo Pastorino.

Le probabili formazioni di Genoa-Cagliari:

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane

