Genoa-Cagliari: le probabili formazioni. Telenord in diretta dalle 18.25
di Luca Pandimiglio
Scontro diretto salvezza per aprire il girone di ritorno
Il Genoa inaugura il girone di ritorno con uno scontro diretto di capitale importanza: alle 18.30 fa visita allo stadio Luigi Ferraris il Cagliari di Fabio Pisacane. Rossoblu reduci dal buon pareggio esterno a San Siro contro il Milan con il rammarico del rigore sbagliato da Nicolae Stanciu al minuto 98; De Rossi ritrova in panchina Junior Messias, assente dalla partita di Udine (lo scorso 8 dicembre).
Unico ballottaggio in casa Genoa per il ruolo di mezzala tra Ellertsson e Thorsby, con l'islandese in vantaggio. Telenord seguirà la partita in diretta con Stadio Goal dalle 18.25 condotto da Giovanni Porcella con Vittoria Fracassi al dialogo con i telespettatori e all'aggiornamento delle notizie. In studio anche Claudio Onofri, Beppe Nuti, Pierangelo Castagneto e il telecronista Giampaolo Pastorino.
Le probabili formazioni di Genoa-Cagliari:
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane
