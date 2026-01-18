Genoa: buon 0-0 a Parma, Colombo e Vitinha sfiorano la vittoria

Un bel Genoa al Tardini cerca insistentemente la vittoria con Colombo e Vitinha, ma i padroni di casa si difendono e a Parma finisce 0-0. I rossoblù giocano meglio dei padroni di casa e costruiscono diverse occasioni da gol, senza però riuscire a concretizzare. La partita si accende subito: al 4’ Colombo vince un duello fisico con Valenti e calcia di sinistro, ma la palla finisce alta. Subito dopo, al 5’, Vitinha prova una rovesciata che trova sulla sua strada il muro di Valenti, mentre al 6’ è ancora Colombo a rendersi pericoloso con un tiro dal limite che Corvi devia in corner. Il Parma si fa vedere al minuto 8 con Bernabé, fermato da Frendrup, e al 15’ lo stesso Colombo arriva a tu per tu con il portiere parmense, che respinge la conclusione. Al 18’ è ancora Vitinha a cercare la porta con un cross da posizione defilata, ma Corvi blocca senza problemi.

Il match rimane combattuto a centrocampo: al 20’ Ondrejka viene ammonito per fallo su Sabelli, mentre al 28’ Valenti riceve il giallo per proteste. Al 29’ il Parma sfiora il vantaggio con Bernabè, il cui diagonale viene deviato in corner da Leali. Il Genoa risponde subito: al 31’ Sabelli crossa per Vitinha che serve Colombo, il cui tiro al volo viene fermato da Valenti. Anche Circati (35’) e Østigård (36’) finiscono sul taccuino dell’arbitro, ammoniti rispettivamente per gioco pericoloso e fallo. Il primo tempo si chiude con Vitinha che nel recupero calcia una punizione insidiosa, respinta in corner da Corvi.

Nella ripresa il Parma effettua subito un cambio con Britschgi al posto di Ondrejka. Il Genoa continua a cercare la porta: al 47’ Vitinha tenta una rovesciata acrobatica senza precisione, mentre al 48’ Valenti anticipa Colombo su un assist di Malinovskyi, costringendo al corner. La partita rimane intensa, con molti contrasti e gioco fisico, tra cui l’ammonizione di Vitinha al 56’. Al 61’ Keita serve Valeri, che imbecca Oristanio, ma la conclusione non trova la porta.

Il Genoa prova a dare nuova linfa con i cambi al 73’: entrano Messias ed Ekhator per Vitinha e Malinovskyi. Il Parma risponde con Djuric e Sorensen (76’), mentre il Genoa inserisce Masini al posto di Sabelli. Al 82’ Cremaschi sostituisce Oristanio nel Parma. La squadra di casa cerca di difendersi, allontanando alcuni traversoni come quello di Valeri all’86’. Al minuto 88 Colombo si presenta nuovamente a tu per tu con Corvi, che respinge con difficoltà, e l’attaccante viene poi sostituito da Nuredini. Nonostante il dominio e le occasioni del Genoa, il risultato resta inchiodato sullo 0-0.

