Genoa, Buffon: "Colombo può ambire alla Nazionale, campionato importante di Leali"

"Colombo se va avanti così può ambire alla Nazionale, le porte sono aperte. Bento? L'anno scorso ha disputato un campionato importante e si sta ripetendo, non so se il portiere sia un priorità del Genoa, a cui Lele De Rossi sta dando una bella energia. Io qui ha radici, sono anche tifoso e prima del Parma avrei anche potuto giocarci, sarebbe stato un orgoglio".

Lo ha detto Gianluigi Buffon, team manager della Nazionale, campione del mondo nel 2006, a margine dell'evento Il Teatro dei Campioni al Carlo Felice di Genova.

Ecco la video intervista integrale.

