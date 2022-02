Genoa, Blessin social: dialogo aperto coi tifosi rossoblù

di Maria Grazia Barile

Il tecnico sul profilo Instagram: "Mandatemi i vostri messaggi, cercherò di rispondere a tutti"

"Good preparation so far this week. Looking forward to the game this weekend. ???❤️Keep sending your messages. Sorry I can’t respond to everyone but I try to read as many as possible". Alexander Blessin lancia questo messaggio ai tifosi attraverso il proprio profilo Instagram, facendo il report del lavoro settimanale e invitando a fare domande: "Mi scuso se non potrò rispondere a tutti, ma cercherò di leggerne il più possibile". Un dialogo aperto e innovativo con i tifosi del Genoa.

Il filo diretto sta avendo grande successo, con centinaia di post. Spiccano i complementi per il lavoro che sta facendo Blessin e naturalmente le richieste di portare la squadra in salvo.

"CI FAI IMPAZZIRE! ❤️? PORTACI ALLA SALVEZZA MISTER", scrive Leo, e un altro tifoso aggiunge: "Domenica torno al Tempio dopo due anni... Noi ci siamo".

L'idea social funziona, ora tocca al campo. E Blessin lo sa bene.