Genoa, cercasi gol disperatamente: l'ultimo di Destro al Sassuolo

di Maria Grazia Barile

Era il 6 gennaio, poi il bomber si è fermato. Blessin ora si affida a lui per battere i granata

Cercasi gol disperatamente. Il Genoa non segna da 444 minuti, l'ultima rete con il Sassuolo fuori casa il 6 gennaio, con la firma di Destro. Da allora il capocannoniere rossoblù si è fermato. È a quota 8, equamente divisi fra casa e fuori. Ora Blessin si aggrappa a lui per battere la Salernitana che ha la peggior difesa di serie A con 55 reti incassate ed ha sempre subito gol tranne una volta: all'andata proprio con il Genoa, sconfitto 1-0 all'Arechi. Genoa che nel frattempo, grazie alla cura Blessin, ha sistemato la difesa che è diventata un punto di forza, reduce da un doppio clean sheet. I passi avanti si sono visti, sia con l'Udinese che con la Roma, ma ora servono i gol decisivi per battere la Salernitana e alimentare le speranze salvezza.