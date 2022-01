Genoa, Blessin: "È stata una buona partita, questa è la direzione giusta"

di Maria Grazia Barile

"Abbiamo 15 gare da giocare, ci sono ancora tanti punti da conquistare e l'importante che la squadra creda nelle sue potenzialità. Io ci credo"

Buona la prima per Alexander Blessin al debutto sulla panchina del Genoa contro l'Udinese. È finita 0-0 ma i rossoblù avrebbero meritato di vincere. Il commento del tecnico: "Non dobbiamo dire che è stata una partita spettacolare. E' stata buona, questa è la direzione giusta. Continuiamo a lavorare durante la pausa con la stessa intensità e la stessa mentalità. C'è ancora molto lavoro da fare e la strada è lunga. Lo stile che abbiamo dimostrato oggi è quello che desidero che metta in campo la squadra. Il tema è quello che avete visto oggi, ovvero che la squadra non difenda soltanto ma difenda in avanti. Continuiamo su questa strada con la mentalità giusta e con i dettagli faremo sempre meglio. Abbiamo 15 partite da giocare, io ci credo. Ci sono ancora tanti punti da conquistare e l'importante che la squadra creda in sé".

Alla fine gli applausi dei tifosi: "E' stato molto importante il modo in cui la squadra ha impostato la partita ed è stata una scintilla per i tifosi. Sarà molto importante avere alle spalle il loro sostegno perchè ci aiuteranno ad uscire da questa situazione difficile".