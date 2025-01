Genoa, Bani: "Vieira ci da tranquillità. Vogliacco? Rimarremo legati, gli auguro il meglio"

Secondo clean sheet consecutivo per il Genoa, oggi anche vittorioso contro il Parma nella prima vittoria interna.

Merito anche della solidità di un veterano rossoblù come Mattia Bani, che parla così in conferenza post gara: "Il lavoro degli attaccanti facilita noi difensori nella lettura delle traiettoria. Se non prendiamo gol dietro sappiamo che facciamo punti. Godiamo nel non prendere gol, spero che continuiamo a lavorare così come stiamo facendo".

Su Dan Sucu: "E' passato sia prima che dopo. Mi sembra una persona schietta che vuole fare qualcosa di importante. Gli facciamo un in bocca al lupo".

Su Vieira: "Ci dà tranquillità e serenità. E' arrivato in un momento difficile. Vuole che impostiamo il gioco e in quello dobbiamo crescere. Il campionato è ancora lungo".

Saluto a Vogliacco - "E' un ragazzo bravissimo con cui avevamo un bel rapporto. Ha fatto la cavalcata della Serie B e rimarremo legati. Ognuno poi prende la sua strada. Gli auguro le migliori cose, se le merita e spero che questa avventura sia importante per lui". Vogliacco non è stato convocato per questa partita poiché in partenza, ma domani riprenderà ad allenarsi ancora a Pegli, in attesa che la trattativa si sblocchi definitivamente

