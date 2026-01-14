Genoa, Baldanzi in arrivo e per la mediana spunta Casseres

Tommaso Baldanzi potrebbe essere il primo rinforzo di questo mercato di gennaio in casa rossoblù. Il tecnico Daniele De Rossi lo conosce bene e spinge per poterlo avere presto a disposizione. Anche la Fiorentina era interessata al centrocampista offensivo (classe 2003) della nazionale azzurra, ma in questo momento il Genoa pare aver bruciato la concorrenza e guarda con ottimismo alle prossime ore. E se per il portiere (Bento si allontana) spunta il nome di Ortega del Manchester City, avanza anche un giovane e promettente prospetto come quello di Matteo Dagasso , in forza al Pescara e già prezioso nello scacchiere dell'under 21. Per la regia, si fa via via più concreto l’interesse per il nazionale venezuelano Cristian Casseres, tesserato per il Tolosa, e ben noto al direttore sportivo Diego Lopez, mentre sullo sfondo resta Sandi Lovric, non più imprescindibile tra le file dell'Udinese.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.