Genoa, Balbontin: "C'ero anch'io a Roma quando vincemmo l'ultima volta... al Flaminio"

"C'ero anche io a Roma quando vincemmo l'ultima volta contro i giallorossi, peraltro non all'Olimpico ma al Flaminio. Cosa mi auguro per il 2026? Che l'asse della squadra venga rifatto: portiere, difensore centrale, registra e centravanti ma a patto che non mi vendano... Frendrup. Mi avete capito, non vendetemi Frendrup, perché so che volete vendermelo eh...".

Lo ha detto tra il serio e il faceto a Telenord il comico savonese Henrique Balbontin, a poche ore da Roma-Genoa, posticipo di serie A che Telenord seguirà in diretta con un'edizione speciale di Stadio Goal in onda a partire dalle ore 20,15.

Ecco la video intervista di Balbontin.

