Genoa, anche Rocchi 'boccia' l'arbitro Di Bello: "Il fallo di Svilar su Ostigard era rigore"
L’arbitro Di Bello non aveva assegnato il rigore, decisione confermata dal Var e dall’Avar, seppur secondo Rocchi erroneamente
"Questo per noi è rigore, perché è vero che Svilar cerca il pallone, ma è in ritardo, colpendo il viso di Ostigard. Da regolamento, è punibile con un penalty". Lo ha chiarito Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Can, intervistato da Open Var in merito allo scontro avvenuto ieri sera durante Roma-Genoa, al termine del primo tempo sul risultato di 3-0 per i giallorossi.
L’arbitro Di Bello non aveva assegnato il rigore, decisione confermata dal Var e dall’Avar, seppur secondo Rocchi erroneamente. L’analisi completa è stata trasmessa nel format realizzato da Dazn, in collaborazione con Figc, Aia e Lega Serie A, disponibile ogni martedì pomeriggio sulla piattaforma.
