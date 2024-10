Genoa, rinforzi in arrivo: accordo per lo svincolato Gaston Pereiro

Rinforzi in arrivo in casa Genoa: dopo le voci degli ultimi giorni, la società rossoblu' ha trovato l'accordo per lo svincolato Gaston Pereiro, vecchia conoscenza della Serie A.

Il giocatore è atteso in città nelle prossime ore per le visite mediche e la firma: Pereiro ha giocato con la maglia del Cagliari dal 2020 al 2024, con due prestiti al Nacional e alla Ternana.

Trequartista, seconda punta o ala destra, uruguaiano di 29 anni, ha segnato 9 gol in 71 presenze in Serie A. Un nuovo innesto per Gilardino che si rende necessario in seguito alla lunga lista dei giocatori infortunati in questa prima parte di stagione, alla quale si sono recentemente aggiunti Vitinha e Miretti (LEGGI QUI)