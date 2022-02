Genoa a Venezia senza Amiri, Piccoli e Vanheudsen

di Redazione

Possibilità di scelta ancora ridotte per mister Blessin in vista della gara delle ore 15 al Penzo. L'elenco completo dei convocati

Nulla da fare per Amiri, ai box per i postumi del virus intestinale dal quale peraltro si sta riprendendo, ma anche per Piccoli e Vanheudsen per lievi infortuni. I loro tre nomi non compaiono nella lista dei convocati diffusa dal Genoa in vista della gara di oggi (ore 15) al Penzo. Margini di scelta ulteriormente ristretti quindi per il tecnico Blessin, che doveva fare già i conti con il serio infortunio occorso a capitan Criscito.

Ecco la lista completa dei giocatori che andranno sul referto dell'arbitro; Badelj, Calafiori, Cambiaso, Destro, Ekuban, Frendrup, Galdames, Ghiglione, Gudmundsson, Hefti, Kallon, Maksimovic, Marchetti, Masiello, Melegoni, Østigard, Portanova, Rovella, Semper, Sirigu, Sturaro, Vasquez, Yeboah.