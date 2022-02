Genoa, Blessin: "Sono tutte finali, avanti con coraggio e fiducia"

Alla vigilia della trasferta di Venezia, mister Blessin predica coraggio e fiducia: "Ci concentriamo sui punti. Abbiamo lavorato molto con la squadra, abbiamo cercato di aiutarla nel nostro modo di giocare. Per me è una cosa positiva quanto successo in queste quattro settimane. Quello che manca sono i tre punti. Da quando siamo arrivati tutte le partite sono come una finale per noi. Siamo soddisfatti, noi e anche i tifosi, di come si è presentata la squadra e come abbiamo giocato. In queste partite, come la settimana scorsa, ci vuole anche un po' di fortuna in certe situazioni. Bisogna però restare concentrati novanta minuti e dare il massimo. In certe situazioni ci vuole quel pizzico di fortuna per fare i tre punti. Anche dopo la partita contro la Salernitana, che è stata alla fine non come una sconfitta ma quasi, continuiamo a dare alla squadra una sensazione positiva. Abbiamo tutte le possibilità di continuare ad allenarsi con concentrazione. La fortuna però non viene a cercarti ma guadagnarsela. Se non hai occasioni non hai fortuna perchè non è semplice".



Quali sono le condizioni di Amiri?

"Ha avuto un virus, è stato male ma ora è sulla buona strada. Si sta riprendendo. E' pronto, oggi si è allenato con noi ed è un bene quando abbiamo buoni giocatori a disposizione".