Gaza, il PD ligure alla fiaccolata dedicata agli alimenti per Gaza: "Un abbraccio collettivo che parte da Genova e arriva a Gaza”
di Carlotta Nicoletti
Il Partito Democratico ligure e genovese parteciperà questa sera alla fiaccolata promossa da Music for Peace per salutare la partenza della Global Sumud Flotilla, iniziativa che porterà aiuti umanitari a Gaza e che ha coinvolto centinaia di volontari in città e in tutta la Città Metropolitana.
Solidarietà – «Un segno di vicinanza a chi ogni giorno vive nella paura, nella fame, in mezzo alla guerra», spiegano i rappresentanti del PD ligure. La partecipazione alla fiaccolata, che partirà dalla sede di Music for Peace e raggiungerà le barche ormeggiate al Porto Antico, è stata definita un “abbraccio collettivo che parte da Genova e arriva a Gaza”.
Mobilitazione – Il PD ha ricordato il contributo di circoli, iscritti e simpatizzanti alla raccolta straordinaria di viveri che ha permesso di superare l’obiettivo iniziale: più di 200 tonnellate di alimenti sono state accantonate per la spedizione, inizialmente fissata a 40 tonnellate in cinque giorni.
Ringraziamenti – Un riconoscimento particolare è stato rivolto agli organizzatori: «Un grazie a Music for Peace per aver dato il via a questa mobilitazione umanitaria, per portare un aiuto concreto a chi vive una situazione di emergenza e per richiamare l’attenzione sul dramma che si consuma in Palestina».
Contesto – La missione si inserisce nel quadro delle iniziative internazionali di solidarietà che, sotto il nome di Global Sumud Flotilla, puntano a rompere l’assedio navale imposto a Gaza e a garantire l’arrivo diretto di beni di prima necessità alla popolazione civile.
