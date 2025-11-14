Gaslini diffuso, potenziata la presa in carico del pazienti liguri con il diabete

GENOVA - In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, che si celebra ogni 14 novembre, l’Istituto Giannina Gaslini rinnova il proprio impegno a favore della diagnosi precoce e della gestione integrata del diabete di tipo 1 nei bambini e negli adolescenti, promuovendo un modello di assistenza sempre più capillare e di prossimità su tutto il territorio ligure, reso possibile dall’attivazione degli ambulatori di Diabetologia nei poli del Gaslini Diffuso.





L’ultimo passo di questo percorso sarà l’apertura, prevista per gennaio 2026, del nuovo ambulatorio di diabetologia pediatrica presso il polo di Lavagna, che si aggiungerà alle sedi già operative a Imperia, Savona e La Spezia.





Dall’avvio del progetto Gaslini Diffuso, la Diabetologia dell’Istituto Gaslini ha istituito una rete regionale in modello hub & spoke, che consente di portare l’eccellenza e le competenze dell’Istituto sul territorio ligure. Grazie a questa organizzazione, sono stati attivati ambulatori di diabetologia pediatrica all’interno di tutti i reparti regionali del Gaslini Diffuso, garantendo la stessa équipe, gli stessi protocolli diagnostici e terapeutici e la medesima qualità assistenziale della sede centrale di Genova.













“I numeri confermano la validità del progetto – spiega Dott. Nicola Minuto, coordinatore per la Diabetologia del Gaslini Diffuso – con un progressivo aumento delle visite e una significativa riduzione delle liste d’attesa. Da inizio anno a oggi sono state effettuate circa 900 visite nei reparti pediatrici di Imperia, Savona e La Spezia. Le famiglie si dichiarano molto soddisfatte di questa organizzazione, che consente loro un importante risparmio di tempo e spostamenti, trovando sul territorio gli stessi professionisti e la stessa qualità di presa in carico del Gaslini”.





“Dall’avvio del progetto ad oggi, 60 pazienti sono stati trasferiti dalla sede centrale di Genova ai poli, mentre 42 bambini e ragazzi provenienti dal territorio sono stati presi in carico dal Gaslini Diffuso – aggiunge la dott.ssa Marisa Alberti della Direzione Sanitaria referente per il Gaslini Diffuso - Inoltre, 27 nuovi esordi di diabete di tipo 1 sono stati gestiti direttamente nelle tre pediatrie già attive, a conferma dell’efficacia e della capillarità del modello assistenziale”.













Un ulteriore valore aggiunto del progetto è rappresentato dalla stretta collaborazione con i pediatri del Gaslini Diffuso, che – affiancando i colleghi dell’Istituto – hanno potuto potenziare le proprie competenze specialistiche nella gestione del diabete in età evolutiva.













“Grazie a questa sinergia - sottolinea il professor Mohamad Maghnie, direttore dell’UOC Clinica Pediatrica ed Endocrinologia a cui afferisce il Centro di Diabetologia Pediatrica del Gaslini - anche i pazienti in fase acuta possono oggi essere gestiti direttamente dai reparti pediatrici del Gaslini Diffuso, evitando, se non strettamente necessario, il trasferimento a Genova, con evidenti benefici per i bambini e le loro famiglie. Un modello che valorizza la collaborazione tra professionisti, permettendo di garantire continuità assistenziale e risposte tempestive anche nelle situazioni più complesse”.





Parallelamente, prosegue con successo il progetto regionale di formazione del personale scolastico, realizzato in collaborazione con l’Associazione Diabete Giovanile di Genova, dedicato alla corretta gestione del bambino e dell’adolescente con diabete a scuola. Ogni anno aumenta il numero degli istituti liguri che richiedono la formazione, segno di una crescente attenzione e sensibilità verso le esigenze dei giovani pazienti.













“Con questo modello - conclude Raffaele Spiazzi, direttore sanitario dell’Istituto Gaslini - l’Istituto Giannina Gaslini conferma il proprio ruolo di centro di riferimento regionale per il diabete giovanile e rafforza una visione innovativa di rete pediatrica integrata, capace di coniugare eccellenza clinica e prossimità territoriale. Il progetto Gaslini Diffuso rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra ospedale e territorio possa migliorare la qualità dell’assistenza e offrire ai giovani pazienti un percorso di cura omogeneo e continuo, centrato non solo sulla malattia, ma sulla persona e sulla famiglia. Portare la cura e la competenza specialistica sempre più vicino ai bambini significa rendere reale la missione del Gaslini: essere un ospedale al servizio della comunità, dei suoi bisogni e del suo futuro”.













Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.