Galleria A12, dopo il sequestro della Procura l'affondo di Toti: "Tempi troppo lunghi, al più presto via ai lavori"

"Lasciando che la magistratura faccia il suo lavoro c'è la necessità di rendere il più possibile celere ogni operazione per restituire il cantiere della galleria sull'A12 alle aziende che la devono mettere in sicurezza. Faccio un appello alla magistratura affinché faccia ovviamente tutto quello che ritiene più opportuno per la sicurezza dei cittadini, ma lo faccia nel più breve tempo possibile". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti in consiglio regionale, parlando del sequestro della galleria danneggiata dall'incendio del bus, avvenuto domenica scorsa, e posta sotto sequestro dalla magistratura.

Il presidente a margine della presentazione del progetto' It's Cool', poi aggiunge: "La magistratura ha fatto una scelta, non dipende né dal concessionario né dalla Regione: la magistratura ha ritentuo di sequestrare quel tratto di strada per ulteriori approfondimenti, ci è stato riferito che domani (giovedì) sarà effettuato un sopralluogo da parte del perito. Spero che lo faccia al più presto, non capisco perché aspettare altre 24 ore ma ci adegueremo. La speranza è che il perito riscontri che tutto sta andando nel verso giusto per il dissequestro per poi procedere con i lavori, seppur con 36 ore inevitabili di ritardo. E' una corsa contro il tempo per garantire due corsie in direzione di Livorno entro venerdì e poi ristabilire la normalità per domenica. Questo era possibile fino a ieri."

"Stamani dopo una riunione con Aspi - prosegue - è stata predisposta un'ispezione prevista per domani mattina per raccogliere elementi probatori. Non saprei quali visto che il sequestro è avvenuto a 48 ore dall'incendio del pullman e nel frattempo i lavori di ripristino erano già in corso. Fino al termine dell'ispezione e all'eventuale dissequestro, se una sola ispezione basterà per raccogliere tutti i dati a cui la magistratura è interessata, poi ricominceranno i lavori con un nuovo cronoprogramma".

"Mi auguro che tutti si rendano conto dell'enorme disagio che sta coinvolgendo la parte di Levante della regione e il nodo di Genova - ha concluso Toti - Regione Liguria sta predisponendo con Anas e i Comuni interessati un piano per rendere il più possibile fluido il traffico lungo la direttrice parallela all'A12 ove il sequestro si dovesse protrarre o se il dissequestro dovesse ritardare".