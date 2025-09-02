Futuro Ex Ilva, ministro Urso: "Genova ha detto sì al forno elettrico"

"Oggi Genova mi ha detto sì in modo unitario alla possibilità di un forno elettrico all'acciaeria ex Ilva di Cornigliano" - così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine di una serie di incontri avuti questa mattina alla Prefettura di Genova, non solo con gli enti locali, ma anche con sindacati, imprese e comitati

Il ministro ha dichiarato inoltre che "in un confronto trasparente e responsabile con la città, con la Regione, con le rappresentanze sindacali e di impresa, con le associazioni dei cittadini, abbiamo registrato un ampio consenso affinché ci sia un rilancio della siderurgia nel polo di Cornigliano e negli stabilimenti collegati di Novi Ligure e Racconigi, attraverso l'utilizzo di un forno elettrico, come previsto nel nostro piano di piena decarbonizzazione"

"Questo piano prevede - ha proseguito Urso - che, ove ci fosse l'interesse del player industriale, di realizzare anche un forno elettrico nella città di Genova, per l'area nord. E' una opportunità che può essere data agli investitori, a fronte del fatto che a Taranto sono previsti al massimo tre forni elettrici, per una capacità complessiva che non può superare i sei milioni di tonnellate" all'anno.

